В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших

Новости мира:В Боливии пассажирский автобус упал в пропасть: погибли 15 человек.

В результате падения пассажирского автобуса в пропасть в Боливии погибли 15 человек, еще 17 получили травмы.

Об этом со ссылкой на местные власти пишет Xinhua.

“По меньшей мере 15 человек погибли в пятницу, когда пассажирский автобус упал с обрыва на трассе в департаменте Ла-Пас на западе Боливии”, - сообщает Xinhua.

Отмечается, что 14 человек погибли на месте инцидента, ещё один — по дороге в больницу.

“Количество погибших может возрасти, поскольку несколько человек были тяжело ранены во время инцидента”, - говорится в материале.

Согласно отчету правоохранителей, автобус выехал из города Корипата в регионе Юнгас и направлялся в Ла-Пас.

“ДТП, вероятно, произошло на рассвете, после того, как водитель потерял контроль над автомобилем из-за густого тумана и низкой видимости”, - говорится в сообщении.

По меньшей мере 17 раненых пассажиров автобуса были доставлены в одну из больниц Ла-Паса.