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Наводнение в Колумбии: потоки воды и грязи сметали автомобили (Фото)

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Наводнение в Колумбии: потоки воды и грязи сметали автомобили (Фото)
16:36 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Сильные дожди вызвали наводнения в Колумбии.

  • 1

    Сильные дожди во вторник, 28 января, вызвали наводнения в муниципалитете Флоридабланка департамента Сантандер, Колумбия , сообщает Floodlist.

  • 2

    Потоки воды и грязи пронеслись по улицам, сметая автомобили.

  • 3

    В Сети появились снимки нагроможденных друг на друга транспортных средств.

  • 4

    Всего в результате наводнения были повреждены около 100 автомобилей, а также нанесен ущерб по меньшей мере 30 домам.

  • 5

    Наводнение началось в утренние часы 28 января после того, как близлежащая река Рио-Фрио вышла из берегов.

  • 6

    Органы по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили о широкомасштабном материальном ущербе, но никто не пострадал.

    Ливневые дожди в регионе также вызвали наводнения и оползни в прилегающих лесных районах, что нанесло серьезный ущерб окружающей среде.

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Колумбия, Наводнения, Стихийное бедствие, Santander, Флоридабланка.
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