Наводнение в Колумбии: потоки воды и грязи сметали автомобили (Фото)

Сильные дожди во вторник, 28 января, вызвали наводнения в муниципалитете Флоридабланка департамента Сантандер, Колумбия , сообщает Floodlist.
Потоки воды и грязи пронеслись по улицам, сметая автомобили.
В Сети появились снимки нагроможденных друг на друга транспортных средств.
Всего в результате наводнения были повреждены около 100 автомобилей, а также нанесен ущерб по меньшей мере 30 домам.
Наводнение началось в утренние часы 28 января после того, как близлежащая река Рио-Фрио вышла из берегов.
Органы по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили о широкомасштабном материальном ущербе, но никто не пострадал.
Ливневые дожди в регионе также вызвали наводнения и оползни в прилегающих лесных районах, что нанесло серьезный ущерб окружающей среде.