Наводнение в Колумбии: потоки воды и грязи сметали автомобили (Фото)

1 Сильные дожди во вторник, 28 января, вызвали наводнения в муниципалитете Флоридабланка департамента Сантандер, Колумбия , сообщает Floodlist.

2 Потоки воды и грязи пронеслись по улицам, сметая автомобили.

3 В Сети появились снимки нагроможденных друг на друга транспортных средств.

4 Всего в результате наводнения были повреждены около 100 автомобилей, а также нанесен ущерб по меньшей мере 30 домам.

5 Наводнение началось в утренние часы 28 января после того, как близлежащая река Рио-Фрио вышла из берегов.