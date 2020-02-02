Стрельба в центре Торонто: есть жертвы

Новости мира:Три человека погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы в жилом доме в канадском городе Торонто.

В результате стрельбы в многоэтажном здании в канадском городе Торонто погибли три человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию Торонто.

"Трое молодых людей погибли, еще два человека получили ранения накануне вечером в результате стрельбы в многоквартирном доме в центре Торонто… Стрельба произошла около 22:30 по местному времени в 32-этажном здании", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте полицейские обнаружили тела двух мужчин, погибших от огнестрельных ранений. Третий пострадавший на машине скорой помощи был доставлен в больницу, где позже скончался.

Кроме того, были госпитализированы еще двое мужчин. У одного из них тяжелые огнестрельные ранения, у другого - незначительные травмы.

Полиция ведет поиски нападавших и выясняет все обстоятельства преступления.