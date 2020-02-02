В австралийском вырубленном лесу обнаружили десятки мертвых коал

Новости мира:В австралийской Виктории в срубленном лесу нашли десяток мертвых и раненых коал.

В австралийском штате Виктория на участке срубленного леса обнаружены десятки мертвых или раненых коал.

Об этом сообщает BBC News.

"Некоторые коалы умерли от голода, какие-то из них могли стать жертвами бульдозеров. Около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают", - говорится в сообщении.

В Департаменте охраны окружающей среды заявили, что ветеринары должны были применить эвтаназию для 25 коал.

Отмечается, что эвкалипты шаровидные, которые срубили на этом участке земли в декабре, являются важным местом обитания коалы. Однако люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев.

В данное время неизвестно, какая компания осуществляла лесозаготовку. Сообщается, что фирма-подрядчик утверждает о соблюдении всех стандартов при вырубке деревьев.

Однако организация Animals Australia заявила о нескольких очевидных нарушениях законодательства. "По закону, компании, владеющие этими насаждениями, должны использовать специальные устройства для идентификации коал на деревьях, прежде чем начать вырубку, чтобы животных можно было безопасно вывезти и переселить. Существует также юридическая ответственность за обеспечение благополучия коал после завершения лесозаготовки", - отмечают в организации.

Чиновники Департамента окружающей среды уже заявили, что готовы привлечь виновных к уголовной ответственности.

Австралийская ассоциация лесной продукции пообещала расследовать инцидент и утверждает, что часть деревьев срубили уже после работы на участке компании-подрядчика.

"Непонятно пока, кто валил бульдозерами деревья вместе с коалами на них, но я абсолютно уверен, что это не владелец плантации или лесохозяйственная компания", - заявил исполнительный директор ассоциации Росс Хэмптон и добавил: "Мы поддерживаем всех тех, кто призывает применить в полной мере закон относительно виновников".

Министерство охраны окружающей среды Австралии отнесло коалу к "уязвимым" видам после того, как десятки тысяч этих животных, вероятно, стали жертвами масштабных пожаров.

Напоминаем, в Австралии с сентября 2019 года до середины января 2020-го продолжались масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушено около 1500 домов и выгорело 5,2 млн гектаров земли. Из-за лесных пожаров в Австралии уже погибло более миллиарда животных.