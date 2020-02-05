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Президент одобрил ратификацию соглашения между Украиной и Сингапуром по налогообложению

Президент одобрил ратификацию соглашения между Украиной и Сингапуром по налогообложению
00:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:По словам министра финансов Маркаровой, в скором времени планируется ратификация подобных соглашений еще с девятью странами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур, который предусматривает избежание двойного налогообложения и предотвращение налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Как сказано в карточке закона на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 3 февраля.

Министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook сообщила, что с августа 2019 года Министерством финансов подготовлена и обеспечена ратификация парламентом протоколов о внесении изменений в соглашения/конвенции об избежании двойного налогообложения со Швейцарией, Турецкой Республикой, Великобританией, Кипром, Малайзией. Также она отметила, что на очереди и в активной работе Дания, Австрия, ОАЭ, Оман, Ангола, Испания, Тунис, Нидерланды и Черногория.

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14 января 2020 года Верховная Рада ратифицировала внесение изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Согласно тексту пояснительной записки, необходимость заключения протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с Сингапурской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в соглашение.

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Украина, Сингапур, Ратификация, Владимир Зеленский.
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