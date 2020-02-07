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Умер главный киллер наркобарона Эскобара

Умер главный киллер наркобарона Эскобара
00:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Джон Хайро Веласкес — киллер Эксобара, скончался в больнице колумбийской Боготы от рака.

Наемный убийца накробарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес умер в возрасте 57 лет в больнице колумбийской Боготы, где с декабря лечился от рака желудка.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на колумбийских чиновников.

Киллер, известный как Попай, хвастался убийством 300 человек для Эскобара.

В документальном фильме он описывал сам себя так: "Я профессиональный убийца. Я убивал за деньги и во имя безграничного уважения и любви к Пабло". 

Веласкес сдался властям в 1992 году и провел 23 года в тюрьме. Свою славу он получил за рассказы о своей преступной жизни. В 2014 году его освободили из тюрьмы. После этого он запустил канал на YouTube, где собрал миллионную аудиторию.

В 2018 Веласкес снова попал в тюрьму по обвинению в вымогательстве. Его арестовали на вечеринке, которую организовали ведущие следователи по вопросам наркоторговли в Колумбии. В 1980-х и 1990-х годах империя наркотиков сделала Эскобара одним из самых богатых людей в мире. Он был убит колумбийской полицией в 1993 году, когда пытался избежать экстрадиции в США.

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Колумбия, Пабло Эскобар, Джон Хайро Веласкес.
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