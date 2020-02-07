Канада провела эвакуацию своих граждан из Уханя

Новости мира:Канада эвакуировала из Уханя своих граждан из-за коронавируса.

Канада эвакуировала из китайского Уханя, откуда распространился новый коронавирус, более 200 своих граждан.

Об этом в Оттаве рассказал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы уже вывезли около двух третей канадцев. Первый канадский самолет уже приземлился на военной базе "Трентон" в провинции Онтарио. На борту находилось 174 канадских пассажиров. На борту второго, американского рейса, мы имели 39 пассажиров, то есть вместе - 213 эвакуированных из Китая в Канаду канадцев", - сказал Шампань.

Он добавил, что вскоре в Ухань вылетит второй самолет, который заберет остальных желающих вернуться домой канадцев. "Самолет вылетит в Ухань 10 февраля и вернется в Канаду 11-го", - отметил министр.

По его словам, Канада уже разрабатывает логистику и составляет официальные списки лиц, которые вылетят другим рейсом. "Хорошо, что между рейсами пройдет определенное время, ведь это позволит нам связаться со всеми семьями, удостовериться, что имена всех желающих попасть на борт будут внесены в список, убедиться в исправности логистики, чтобы они точно добрались к аэропорту", - подчеркнул Шампань.

Заметим, что все эвакуированные из Китая канадцы следующие 14 дней проведут в карантине на территории военной базы "Трентон" под постоянным наблюдением врачей. Это позволит удостовериться в отсутствии среди них зараженных новым коронавирусом, инкубационный период которого составляет две недели.

Напоминаем, Украина ведет переговоры с правительством Китая о получении разрешения для авиарейса, который должен эвакуировать граждан Украины из города Ухань. В китайской провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус 2019-nCoV, по состоянию на 31 января находилось 57 граждан Украины.

По информации ВОЗ, по состоянию на 7 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 31 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом человека, в том числе 641 случай смерти. Новый коронавирус добрался до 24 стран мира, среди которых Таиланд, Япония, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Австралия, Южная Корея, Франция, Испания, Италия, Вьетнам, США, Германия, Канада, Бельгия ОАЭ, Индия, Россия, Камбоджа и др.