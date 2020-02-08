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Государственная авиакомпания Венесуэлы попала под американские санкции

Государственная авиакомпания Венесуэлы попала под американские санкции
00:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Под санкции США попала государственная авиакомпания Венесуэлы Conviasa.

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Венесуэлы - под ограничения попала государственная авиакомпания этой страны Conviasa.

Об этом информирует министерство финансов США.

"Нелегитимный режим Мадуро пользуется венесуэльской государственной авиакомпанией Conviasa, которая перевозит коррумпированных чиновников по всему миру для поддержки антидемократической деятельности", - заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

Как отмечается, эти санкции не скажутся на рядовых венесуэльцах, поскольку они смогут путешествовать рейсами других перевозчиков, не попадающими под санкции.

"Администрация Трампа не позволит Мадуро и его доверенным лицам продолжать воровать у венесуэльцев и злоупотреблять государственными активами для спонсирования коррупционной и дестабилизирующей деятельности", - говорится в заявлении.

Как сообщалось: временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо находится с визитом в США. Он, в частности, присутствовал в Конгрессе по приглашению Трампа во время его речи о положении дел в государстве, а также провел встречу с госсекретарем Помпео.

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США, Санкции, Венесуэла, Авиакомпания.
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