Авиакатастрофа под Тегераном: в Канаде хотят более $1 млрд компенсации от Ирана

Новости мира:Авиакатастрофа самолета МАУ: Юристы Канады хотят добиться от Ирана более $1 миллиарда компенсации.

Канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, погибших в результате крушения украинского самолета МАУ. Они хотят добиться от Ирана компенсации в меньшей мере $1,1 млрд. Групповой иск против иранской власти юристы хотят присоединить к остальным, которые уже существуют.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

Главным истцом по данному делу является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу.

В заявлении он представлен родственником жертвы. Там отмечается, что его лицо не раскрывают, поскольку есть риск, что «его иранская семья может пострадать из-за режима в стране».

В иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за крушение самолета, Амирала Гаджизаде. Отметим, что новый иск хотят присоединить к другим делам, которые касаются Ирана. Их ведут канадские юристы и они затрагивают в частности компенсации для жертв взрывов, убийств и похищений.

Напоминаем, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ. По его словам, обнародованная накануне украинскими СМИ запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом другого самолета, который заявил, что видел ракету, которая сбила самолет МАУ, была частью доказательств, которые иранская сторона предоставила украинским экспертам в рамках совместной следственной группы по аварии.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан) требовали от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.