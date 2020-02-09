ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода

Новости мира:ООН: В Субсахарской Африке 239 млн человек страдают от голода и недоедания.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 239 млн африканцев, живущих к югу от Сахары, страдают из-за голода и недоедания.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на замглавы ФАО Марию Хелену Семедо.

"239 млн человек в Субсахарской Африке страдают от голода и недоедания... Мир и безопасность представляют единственный способ свести эту цифру к нулю. Давайте заставим пушки замолчать благодаря совместной работе во имя мира и развития", - заявила Семедо на полях 33-й очередной сессии Исполнительного совета Африканского союза в Аддис-Абебе.

Она отметила, что цели ООН в области устойчивого развития включают несколько ключевых задач, в том числе резкое снижение числа людей, страдающих от бедности, голода и недоедания в Африке.

"Цели в области устойчивого развития направлены на ускорение прогресса в деле искоренения нищеты, голода и недоедания за счет использования недооцененного потенциала сельского хозяйства - с тем, чтобы активизировать усилия отдельных стран по достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - подчеркнула замглавы ФАО.