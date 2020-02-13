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Четверг, 13.02.2020
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Протестующие в Канаде заблокировали железную дорогу

Протестующие в Канаде заблокировали железную дорогу
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Значительную часть канадской железной дороги закрыли из-за протестов.

Через народные протесты, связанные с коренными народами, движение поездов значительной частью железной дороги в Канаде на неопределенное время прекращается.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании CN, которой принадлежит большинство железнодорожных путей в Канаде.

"CN объявила, что будет вынуждена немедленно закрыть значительные участки своей канадской сети, пока не будет прекращено блокирования железной дороги", - отмечается в пресс-релизе.

В компании добавили, что протестующие заблокировали железную дорогу на двух важных станциях, что "влияет на способность всех канадцев перемещать товары и торговать".

"Со времени начала блокировки неделю назад были отменены сотни поездов. Влияние ощущается и за пределами Канады и вредит репутации страны как стабильного партнера в цепочке поставок", - подчеркнули в CN.

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В компании не уточнили, сколько именно из более 32 тысяч километров железнодорожных путей, которые ей принадлежат, закрыты для движения.

"Сейчас мы паркуем поезда в нашей сети, но учитывая ограниченное количество мест для этого, в CN не остается другого выбора, кроме как временно прекратить предоставлять услуги в ключевых коридорах, пока не прекратится блокада", - сказал президент компании Джи Джи Руэст.

Отметим, что железнодорожному сообщению еще с прошлого четверга препятствуют представители двух коренных народов, которые своими действиями пытаются поддержать коренную нацию Ветсуветен в провинции Британская Колумбия, которая выступает против строительства трубопровода на своей территории.

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Протестующие требуют у канадской полиции покинуть территорию Ветсуветен. В знак солидарности с ветсуветенцями по всей стране проходят многочисленные протесты.

Еще в пятницу компании-владелицы железной дороги в Бельвилль удалось получить судебное решение, которое требует восстановить движение поездов, однако до сих пор оно не было выполнено.

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Канада, Протесты, CN, Ветсуветен.
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