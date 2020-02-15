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Трюдо: Мы совместно с Нидерландами разрабатываем инициативу “Безопасное небо”

Трюдо: Мы совместно с Нидерландами разрабатываем инициативу “Безопасное небо”
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада и Нидерланды разрабатывают инициативу “Безопасное небо”.

Канада и Нидерланды разрабатывают инициативу, которая позволит снизить риск для пассажирских самолетов вблизи зон конфликтов.

Об этом в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

“Работая с партнерами и продолжая важную работу Нидерландов, начатую после того как был сбит самолет рейса МН17, мы разрабатываем инициативу “Безопасное небо”. Изменив подходы к обмену информацией, мы можем улучшить авиационную безопасность вблизи зон конфликта и не допустить повторения трагедий”, - сказал Трюдо.

По его словам, миллионы людей, которые ежедневно садятся в самолеты, не должны бояться, что станут случайными мишенями.

Напоминаем, 8 января после взлета из аэропорта столицы Ирана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

17 июля 2014 года Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли

Международная совместная следственная группа установила, что этот самолет был сбит комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу.

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Нидерланды, МН17, Джастин Трюдо, Безопасное небо.
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