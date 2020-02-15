Глава МИД Канады: "Черные ящики" самолета МАУ принадлежат украинцам

Новости мира:Глава МИД Канады: Мы обсудили с Украиной передачу "черных ящиков" самолета МАУ, чтобы как можно скорее их проанализировали.

Канада и Украина очень тесно сотрудничают в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла в Иране.

Об этом в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает корреспондент Укринформа.

“Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними”, - отметил Шампань.

Он добавил, что Украина, как и Канада, хочет получить доступ к информации с "черных ящиков" сбитого самолета.

“Черные ящики" принадлежат украинцам, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно скорее их проанализировали”, - отметил министр.

Глава МИД Канады подчеркнул, что у всех пострадавших сторон остается много важных вопросов.

“У авиакомпании, украинцев и канадцев имеются вопросы, мировое сообщество требует прозрачности”, - отметил Шампань.

Напоминаем, 8 января после взлета из аэропорта столицы Ирана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.