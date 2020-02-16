Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752
Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
OPPO представила свой новый бюджетный смартфон (Фото)
OPPO представила свой новый бюджетный смартфон (Фото)

ООН: Масштабное нашествие саранчи угрожает безопасности стран Восточной Африки

ООН: Масштабное нашествие саранчи угрожает безопасности стран Восточной Африки
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Восточная Африка переживает одно из самых массовых нашествий саранчи.

Крупнейшее за многие десятилетия нашествие саранчи может вызвать разрушительные последствия для продовольственной безопасности стран Восточной Африки.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Ряд восточноафриканских стран подвергся крупнейшему за несколько десятилетий нашествию саранчи. Если насекомых не остановить, то их количество может вырасти в 500 раз к июню. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик", - говорится в сообщении

Как отмечается, по словам Дюжаррика, для Кении наступление саранчи стало крупнейшим за последние 70 лет, для Сомали и Эфиопии - за 25 лет. Эти насекомые также активны в Джибути, Эритрее, Уганде и Танзании, существует риск их распространения на Южный Судан.

Представитель генсека ООН подчеркнул, что нашествие саранчи может вызвать разрушительные последствия для продовольственной безопасности этих стран.

"Окно для сдерживания кризиса закрывается. Необходимо взять это нашествие под контроль до марта, когда начинаются дожди и посевной сезон", - предупредил Дюжаррик.

Как сообщалось, ООН призвала оказать международную помощь странам Восточной Африки в борьбе с огромными стаями пустынной саранчи, которая уничтожает растительность в регионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Восточная Африка, Саранча, Нашествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
02 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
03 Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)
04 Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
05 Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США вновь отложили санкции против Huawei
США вновь отложили санкции против Huawei
СБУ разоблачила растрату государственных средств Укрзализныци
СБУ разоблачила растрату госсредств Укрзализныци
В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков
В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков
Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)
Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь