Повстанцы Южного Судана отклонили мирный план президента

Новости мира:Повстанцы Южного Судана отвергли предложение правительства о мире.

Сторонам конфликта в Южном Судане не удалось достичь мирного соглашения, предложения президента страны были отклонены повстанцами.

Об этом информирует CGTN.

"Повстанцы Южного Судана отклонили в воскресенье предложение правительства о мире, которые предполагает возвращение к устройству из 10 штатов, с целью закончить шестилетнюю войну, которая привела к гибели 380 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Напомним: президент Южного Судана Сальва Киир заявил, что пойдет на компромисс, сократив нынешние 32 административных штата страны к начальным 10, что было ключевым требованием повстанцев. Киир также включил в перечень из 10 штатов три административных района Пибор, Рувенг и Абеи.

Глава повстанцев Год Мачар заявил, что выступает против такого разделения, заявив, что эти территории "нельзя причислять к 10 штатов", поэтому "такое нельзя принять".