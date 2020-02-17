Первая в мире арабская АЭС: В ОАЭ дали разрешение на запуск

Новости мира:В ОАЭ выдали официальную лицензию на запуск первой в арабском мире АЭС.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдал лицензию на запуск первой в арабском мире АЭС.

Об этом сообщает AFP.

"С выдачей лицензии на строительство первого предприятия (АЭС - ред.) у Барака сегодня начинается новый этап нашего путешествия к развитию мирной ядерной энергетики... Готовясь обеспечивать наши потребности на ближайшие 50 лет, мы должны помнить, что главное наше богатство - талант сограждан", - написал наследный принц Абу Даби Мохаммед Бинь Заид Аль Нахайян в Twitter.

Как отмечается, АЭС "Барака" расположена на западном побережье Персидского залива.

Планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось. Чиновники объясняли это требованиями безопасности и регулирования.

Представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Хамад аль-Кааби заявил на пресс-конференции в понедельник, что национальный ядерный регулятор "дал зеленый свет" первому из четырех реакторов АЭС.

В январе 2020 года власти ОАЭ сообщала, что станция должна заработать уже через несколько месяцев.

Когда АЭС полностью заработает, четыре реактора будут производить 5600 мегаватт электроэнергии, что составляет около 25 процентов потребностей страны.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум при участии южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит 24,4 миллиарда долларов США.