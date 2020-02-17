Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Миллион рабочих мест за пять лет: в Кабмине поделились амбициозными планами
Миллион рабочих мест за пять лет: в Кабмине поделились амбициозными планами
Экс-посол США: Мы видим сильную поддержку Украины в Конгрессе
Экс-посол США: Мы видим сильную поддержку Украины в Конгрессе
Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины
Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины
Евровидение-2020: Украина теряет позиции в рейтинге букмекеров
Евровидение-2020: Украина теряет позиции в рейтинге букмекеров

Первая в мире арабская АЭС: В ОАЭ дали разрешение на запуск

Первая в мире арабская АЭС: В ОАЭ дали разрешение на запуск
20:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ОАЭ выдали официальную лицензию на запуск первой в арабском мире АЭС.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдал лицензию на запуск первой в арабском мире АЭС.

Об этом сообщает AFP. 

"С выдачей лицензии на строительство первого предприятия (АЭС - ред.) у Барака сегодня начинается новый этап нашего путешествия к развитию мирной ядерной энергетики... Готовясь обеспечивать наши потребности на ближайшие 50 лет, мы должны помнить, что главное наше богатство - талант сограждан", - написал наследный принц Абу Даби Мохаммед Бинь Заид Аль Нахайян в Twitter.  

Ривненская АЭС подключила первый энергоблок к сети

Как отмечается, АЭС "Барака" расположена на западном побережье Персидского залива.

Планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось. Чиновники объясняли это требованиями безопасности и регулирования.

Представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Хамад аль-Кааби заявил на пресс-конференции в понедельник, что национальный ядерный регулятор "дал зеленый свет" первому из четырех реакторов АЭС.  

Іванка Трамп здійснила офіційну поїздку до ОАЕ

В январе 2020 года власти ОАЭ сообщала, что станция должна заработать уже через несколько месяцев.

Когда АЭС полностью заработает, четыре реактора будут производить 5600 мегаватт электроэнергии, что составляет около 25 процентов потребностей страны.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум при участии южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит 24,4 миллиарда долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АЭС, ОАЭ, Ядерная энергетика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
02 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
03 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
04 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
05 17 февраля - приметы и обряды в Николаев день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Елена Зеленская встретилась с главой Детского фонда ООН в Украине
Елена Зеленская встретилась с главой ЮНИСЕФ в Украине
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
Берлинале 2020: программа кинофестиваля
Берлинале 2020: программа кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь