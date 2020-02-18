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Столтенберг: Северная Македония вступит в НАТО в течение следующих недель

Столтенберг: Северная Македония вступит в НАТО в течение следующих недель
23:11 Вт, 18 Февраль 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Йенс Столтенберг заявил, что НАТО надеется поздравить Северную Македонию в Альянсе в течение следующих недель.

Северная Македония станет 30-м членом НАТО сразу после того, как все страны-члены завершат ратификацию Протокола о вхождении, и это может произойти уже в течение следующих недель. Об этом во вторник в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Северной Македонии Оливером Спасовски (Oliver Spasovski) в штаб-квартире Альянса, сообщается на сайте Североатлантического Альянса.

«Столтенберг заявил, что НАТО надеется поздравить Северную Македонию в Альянсе в течение следующих недель. Он отметил, что Северная Македония участвовала во всех встречах НАТО в качестве приглашенной стороны сразу после того, как все страны-члены подписали Протокол о вхождении в феврале 2019 года. По его словам, сразу после того, как все союзники завершат ратификацию Протокола, Северная Македония станет 30-м членом НАТО», - говорится в сообщении.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что членство в НАТО является хорошим знаком стабильности и состоятельности Северной Македонии, оно внесет вклад в общую безопасность Западных Балкан и всего евроатлантического пространства. Вступление этой страны в НАТО, по словам руководителя Альянса, свидетельствует о том, что преданность реформам всегда получает вознаграждение и что двери НАТО остаются открытыми.

Парламент Северной Македонии 11 февраля проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО.

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6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами Альянса страна будет признана тридцатым членом организации Североатлантического договора.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Северная Македония, Оливер Спасовски.
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