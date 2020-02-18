"Птичка всему вина": В Индии самолет загорелся при взлете

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании GoAir загорелся перед взлетом на западе Индии.
Об этом говорится в заявлении индийского авиаперевозчика, сообщает Independent.
"Посторонний предмет вызвал небольшой пожар, который уже потушили. Все пассажиры и бортпроводники находятся в безопасности после обычной эвакуации", - заявили в компании.
Авиаперевозчик добавил, что воздушное судно было отбуксировано со взлетно-посадочной полосы после того, как все пассажиры покинули самолет.
Goair engine on fire at ahmedabad airport#goair @goairlinesindia pic.twitter.com/Dhwi1MECNn
— gautam gada (@gautam_gada) February 18, 2020
Как сообщает Independent, пожар в двигателе самолета GoAir, который должен был лететь из западного индийского города Ахмедабад в южный Бенгалуру, произошел незадолго до самого вылета рейса G8 802.
Вероятной причиной пожара была птица, которая попала в двигатель.