"Птичка всему вина": В Индии самолет загорелся при взлете

Новости мира:В Индии при взлете загорелся самолет, никто не пострадал.

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании GoAir загорелся перед взлетом на западе Индии.

Об этом говорится в заявлении индийского авиаперевозчика, сообщает Independent.

"Посторонний предмет вызвал небольшой пожар, который уже потушили. Все пассажиры и бортпроводники находятся в безопасности после обычной эвакуации", - заявили в компании.

Авиаперевозчик добавил, что воздушное судно было отбуксировано со взлетно-посадочной полосы после того, как все пассажиры покинули самолет.

Как сообщает Independent, пожар в двигателе самолета GoAir, который должен был лететь из западного индийского города Ахмедабад в южный Бенгалуру, произошел незадолго до самого вылета рейса G8 802.

Вероятной причиной пожара была птица, которая попала в двигатель.