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Настоящее гуманитарное бедствие: ЕС выделит средства для борьбы с нашествием саранчи в Африке

Настоящее гуманитарное бедствие: ЕС выделит средства для борьбы с нашествием саранчи в Африке
21:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:ЕС выделил миллион евро на борьбу с саранчой в Африке.

Европейский Союз объявил о выделении 1 миллиона евро для поддержки международных усилий в преодолении эпидемии пустынной саранчи в странах Восточной Африки.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Облака саранчи вызывают настоящее гуманитарное бедствие, уничтожая урожай и пастбища. Это требует срочных действий. Наша помощь будет направлена фермерам и пастухам, которые оказались перед угрозой потери средств к существованию. Мы должны остановить эту ситуацию, пока она не поразила более масштабный регион", - отметил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Ранее ООН заявила, что наибольшая за многие десятилетия эпидемия саранчи может вызвать разрушительные последствия для продовольственной безопасности стран Восточной Африки.

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Саранча является прожорливым вредителем, который в течение суток может преодолевать расстояние до 150 километров. "Типичное" облако саранчи насчитывает 150 миллионов насекомых на квадратный километр, которые каждый день потребляют урожай и растения, объем которых эквивалентен продовольствию для 35 тысяч человек.

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ЕС, Африка, Саранча, Янез Ленарчич.
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