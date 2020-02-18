Настоящее гуманитарное бедствие: ЕС выделит средства для борьбы с нашествием саранчи в Африке

Новости мира:ЕС выделил миллион евро на борьбу с саранчой в Африке.

Европейский Союз объявил о выделении 1 миллиона евро для поддержки международных усилий в преодолении эпидемии пустынной саранчи в странах Восточной Африки.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Облака саранчи вызывают настоящее гуманитарное бедствие, уничтожая урожай и пастбища. Это требует срочных действий. Наша помощь будет направлена фермерам и пастухам, которые оказались перед угрозой потери средств к существованию. Мы должны остановить эту ситуацию, пока она не поразила более масштабный регион", - отметил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Ранее ООН заявила, что наибольшая за многие десятилетия эпидемия саранчи может вызвать разрушительные последствия для продовольственной безопасности стран Восточной Африки.

Саранча является прожорливым вредителем, который в течение суток может преодолевать расстояние до 150 километров. "Типичное" облако саранчи насчитывает 150 миллионов насекомых на квадратный километр, которые каждый день потребляют урожай и растения, объем которых эквивалентен продовольствию для 35 тысяч человек.