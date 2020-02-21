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В Рио-де-Жанейро прошла церемония открытия карнавала

В Рио-де-Жанейро прошла церемония открытия карнавала
22:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Рио-де-Жанейро начался карнавал.

Церемония открытия карнавала состоялась в пятницу в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

По традиции, на этой церемонии мэр города коронует короля карнавала (короля Момо) и вручает ему ключи от города, которыми он будет распоряжаться до окончания празднеств.

Карнавальные шествия на самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи" начнутся в 21:00 по местному времени (03:00 мск в субботу). Каждый вечер с пятницы до следующего вторника на самбадроме будут проходить выступления школ самбы, длина каждого представления - час.

Шествия самых именитых школ состоятся в воскресенье и понедельник.

Среди участников карнавала этого года за звание лучших поборются такие именитые школы самбы как "Вирадоуру", "Портела", "Вила Изабел", "Унидус да Тижука", "Бейжа Флор", а также победитель прошлогоднего карнавала - школа самбы "Мангейра".

В представлениях школ самбы участвуют от 3,5 тыс. до 5 тыс. человек - музыканты, танцевальные группы, операторы "каррус" - передвижных платформ, на которых также происходят театрализованные представления. Особое место в шествии каждой группы занимает выступление знаменосца со знаменем школы самбы.

Во время шествия каждой школы самбы жюри должно оценить все представление в целом, а также слаженность работы танцоров, музыкантов и оригинальность темы представления. Парад чемпионов - шести школ, признанных лучшими, пройдет 29 февраля.

Согласно данным городской администрации, в торжествах, предшествующих карнавалу и в период его проведения, примут участие около 7 млн человек, как туристов, так и жителей города.

Ранее бразильская пресса со ссылкой местную Федерацию торговли сообщала, что карнавальные празднества привнесут в экономику Рио-де-Жанейро 1 млрд реалов (около $232 млн).

По ее данным, каждый турист и житель города в период карнавала будет тратить в сутки примерно $50, при этом почти половина доходов - 44,6% - придется на точки общепита.

Большинство жителей Рио-де-Жанейро - 82,9% - сообщили о том, что намерены остаться в городе для того, чтобы в очередной раз пережить вместе с туристами атмосферу празднеств.

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Церемония открытия, Рио-де-Жанейро, Карнавал.
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