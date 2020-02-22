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Протесты в Канаде вызвали очереди из судов в крупнейших портах страны

Протесты в Канаде вызвали очереди из судов в крупнейших портах страны
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В порту Ванкувера образовалась очередь в более 50 грузовых судов из-за протестов.

В связи с прекращением железнодорожного сообщения, обусловленного протестами коренных народов и их сторонников, в порту Ванкувера образовалась очередь в более 50 грузовых судов.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Из-за перебоев в работе железной дороги и протестной деятельности, потребность в якорной стоянке пока превышает количество мест, создавая очередь из судов, ожидающих возможности зайти в порт", - сообщили в администрации крупнейшего в Канаде ванкуверского порта.

Порт Монреаля должен был искать возможность временного размещения 4 тыс. контейнеров, которые прибывают в город по морю, но не могут быть перемещены на железнодорожный транспорт.

Хотя точные цифры не называются, с существенными проблемами столкнулась и администрация порта Галифакса на Атлантическом океане. Около 60% грузов, прибывающих сюда, затем перемещают в поезда для транспортировки вглубь страны, что в данный момент невозможно.

CBC News поясняет, что в Канаде уже третью неделю продолжаются протесты коренных народов и их сторонников, которые привели к остановке пассажирских железнодорожных перевозок и существенному усложнению движения грузовых поездов по территории страны. Протесты вызваны несогласием представителей отдельных коренных народов со строительством нового газопровода на западе Канады. Поскольку железная дорога является одним из основных способов транспортировки товаров в Канаде, перебои в ее работе имели серьезные последствия для всей экономики и портов в частности, поскольку продукция не успевала доставляться к месту назначения.

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Протест, Канада, Ванкувер, Коренные народы.
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