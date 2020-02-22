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В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку

В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Около 2 миллионов канадских учеников получили выходной из-за забастовки учителей.

Из-за массовой забастовки работников образовательной сферы в канадской провинции Онтарио около 2 миллионов учеников получили дополнительный выходной.

Об этом сообщает CBC News.

«У здания парламента Онтарио в Торонто собралось около 30 тыс. учителей, которые требуют встречи с премьер-министром и министром образования. Участники забастовки обещают создать 30-километровую живую цепь, чтобы донести свою позицию до властей», - говорится в сообщении.

Как отмечается, столь массовая забастовка, в которой участвуют все четыре основных профсоюза работников образования Онтарио, проходит в провинции впервые с 1997 года.

В целом местные педагоги бастуют уже несколько месяцев. Они протестуют против недостаточного финансирования и нестабильных условий труда. В прошлом году правительство Онтарио увеличило разрешенное количество учеников в классе, облегчило ведение онлайн-образования и сделало несколько других шагов, направленных на сокращение количества учителей.

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Протест, Канада, Учитель.
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