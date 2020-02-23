Вице-президентом Южного Судана стал бывший лидер вооруженной оппозиции

Новости мира:Новый вице-президент Южного Судана Риек Машар принес присягу.

Бывший лидер вооруженной оппозиции Южного Судана Риек Машар в субботу, 22 февраля, принес присягу как первый вице-президент.

Как отмечает DW, глава государства Салва Киир назначил его своим заместителем после того, как были достигнуты договоренности о формировании правительства национального единства.

Как напоминает южносуданская радиостанция Tamazuj, наряду с Машаром присягу в Джубе должны принести три других вице-президента, назначенных Кипром в соответствии с мирным соглашением 2018 года.

Напомним: стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане в августе 2018 года подписали мирный договор. Президент страны Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране. Соглашение предусматривало распределение властных должностей в стране, где на протяжении длительного времени продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, которую представлял Риек Машар.

Согласно этому договору, Машар должен был вернуться на должность вице-президента, которую до этого занимал дважды - с 2011 по 2013 годы и в 2016 году. Роль посредника сыграл Судан.