Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Новости мира:Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной 30 лет и свергнутый революцией.

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года, сообщает египетская пресса.

Хосни Мубарак занимал пост президента Египта 30 лет: с 1981 по 2011 год, пока не был вынужден сложить полномочия из-за революции.

В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против режима Мубарака. Кроме отставки президента протестующие требовали отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной заработной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободу слова и повышения уровня жизни.

Во время протестов погибли 846 человек, более шести тысяч были ранены.

Под давленим массовых протестов вечером 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак отбыл в Шарм-эш-Шейх и сложил с себя президентские полномочия, передав власть Высшему совету Вооруженных сил.

После отставки Хосни Мубарак с семьей находился под домашним арестом в своей резиденции в Шарм-эш-Шейхе на берегу Красного моря.

Мубарак был признан виновным в гибели демонстрантов во время январской революции 2011 года и коррупции. Однако потом суд снял с него все обвинения.