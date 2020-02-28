Катастрофа под Тегераном: Канада призывает МАУ ускорить выплаты семьям жертв

Новости мира:Глава МИД Канады призывает МАУ ускорить выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Иране.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань летит в Украину, чтобы обсудить ускорение выплат семьям погибших в катастрофе самолета компании МАУ в Иране.

Об этом Шампань рассказал журналистам в Оттаве, сообщает корреспондент Укринформа.

“На следующей неделе я буду в Украине, Латвии и Польши. В Украине у меня запланирована встреча с генеральным директором МАУ. Мы будем говорить уже во второй раз. Как известно, когда речь идет о компенсации семьям, то их есть два типа. Первый - это обязательные выплаты авиакомпанией, согласно Варшавской и Монреальской конвенциям. Я уже призвал ускорить эти выплаты”, - сказал Шампань.

Он заметил, что по словам руководства МАУ, юридическая фирма в Лондоне уже занимается этим процессом. “На следующей неделе я буду призывать к этому. Семьи заслуживают быстрых выплат”, - отметил министр.

Шампань добавил, что родственники жертв катастрофы также должны получить выплаты от Ирана - как виновника трагедии.

“Конечно, есть и государственная компенсация, поскольку Иран признал полную ответственность. Это влечет за собой последствия, одним из которых является возмещение родственникам, в соответствии с международными стандартами. Это то, к чему мы также будем призывать во время следующего телефонного разговора между членами Международной группы координации и реагирования”, - подытожил глава МИД Канады.

Напоминаем, 8 января после взлета из аэропорта столицы Ирана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.