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Всему виной лесные пожары: Австралия осталась без дымчатых мышей

Всему виной лесные пожары: Австралия осталась без дымчатых мышей
18:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Австралии из-за сильных пожаров полностью вымер один из видов мышей.

Из-за пожаров в Австралии вымер один из эндемичных видов грызунов - дымчатая мышь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу университета Чарльза Стерта.

"Исследователи дикой природы из университета Чарльза Стерта сообщили, что коренная австралийская дымчатая мышь, которую назвали дымчатой из-за ее окраски, стала первым животным, погибшей из-за того, что вдыхала опасный дым, который распространился в местности, где не было пожаров", - указано в сообщении.

Отмечается, что первые мыши начали умирать через три дня после того, как возникла дымовая завеса в 20 километрах от пожаров.

"Исследователи утверждают, что смерть дымчатых мышей доказывает, что вдыхание дыма может уничтожить дикую природу на больших расстояниях от пожаров", - указано в сообщении.

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Сообщается, что в дымчатых мышей возникло заболевание легких, потому, что воздух содержал микроскопические частицы с PM2.5, которые возникли из-за пожара.

"Были и другие дымчатые мыши, которые выживали, несмотря на болезнь, и только тогда, когда температура превышала 40 градусов, они испытывали достаточных повреждений, чтобы умереть от дыхательной недостаточности", - сказал доктор Эндрю Петерс.

Ученый также добавил, что дымчатые мыши получили свое название из-за своего мягкого меха серебристо-серого цвета, а не потому, что они курят.

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Пожары, Австралия, Лесные пожары, Мышь.
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