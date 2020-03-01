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В Доминиканской Республике выявлен первый случай коронавируса

В Доминиканской Республике выявлен первый случай коронавируса
23:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Доминиканской Республики зафиксировали первого зараженного коронавирусом.

По меньшей мере один человек, зараженный коронавируса, находится на территории Доминиканской Республики, ранее он прибыл в страну без симптомов заражения.

Об этом в воскресенье сообщает местная газета Listin Diario.

По ее данным, инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. Там же находится еще один иностранец — гражданин Франции — с подозрением на заражение коронавирусом, однако его диагноз еще не подтвержден.

Министерство здравоохранения страны подтвердило информацию о первом заразившемся. Ранее власти также сообщали о нахождении по меньшей мере 27 человек в карантине.

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Доминиканская Республика, Коронавирус.
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