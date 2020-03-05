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Четверг, 05.03.2020

Знаменитый канатоходец прошел над действующим вулканом (Видео)

Известный канатоходец Ник Валенда прошелся над наполненным лавой кратером активного вулкана Масая в Никарагуа. Об этом сообщает ABC Action News. Мужчина готовился к перфомансу во дворе своего дома. По канату ходил в защитной маске – над кратером вулкана газы вытесняют кислород и мешают зрению - надо было подготовиться к таким условиям. За трюком Валленды наблюдали сотни людей, которые собрались на вулкане. Мужчина пересек кратер за чуть более, чем 30 минут. Спортсмен говорит что, буквально вырос на канате. Его мать ходила по канату во время беременности. Он - седьмое поколение канатоходцев из семьи Валленда. "Большое наследие, длинная история канатоходцев. У меня такой же драйв, какой был у моего прадедушки. Мой прадед всегда говорил: Жизнь - она на канате, асе остальное просто подождет", - поделился он.
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Вулкан, Лава, Канатоходец, Ник Валенда.
12:37 Сегодня Телеграф
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