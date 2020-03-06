Вспышка коронавируса: Уганда отложила саммит G77

Новости мира:Уганда отложила проведение саммита G77 в связи с коронавирусом.

Из-за вспышки заболеваний нового коронавируса, Уганда отложила проведение международного саммита G77.

Об этом на своей странице в сети Twitter написал Постоянный представитель Уганды в ООН Адония Аебаре.

“Из-за пандемии коронавируса и в согласовании с государствами-членами G77, Третий южный саммит, который должен был состояться 16-19 апреля 2020 года, был перенесен на более позднее время”, - отметил Аєбаре.

Он добавил, что масштабный международный форум состоится в этом году, но точная дата пока не определена. “Подготовка к саммиту будет продолжаться”, - подчеркнул дипломат.

По его словам, для участия в саммите в Уганду должны были прибыть представители 136 стран.

Заметим, что в группу G77 в ООН входят страны, которые развиваются. Целью этого объединения является продвижение экономических и политических интересов своих членов в ООН.

Напоминаем, по состоянию на 5 марта в мире зафиксированы 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 286, выздоровели - 53 299 человек.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом Covid-2019.