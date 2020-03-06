Житель острова Пасхи на пикапе разнес священную статую коренного населения (Фото)

Новости мира:На острове Пасхи местный житель протаранил истукан своим пикапом.

Мэр острова Пасхи призвал к ограничению дорожного движения после того, как в одну из знаменитых священных статуй врезался пикап.

По словам Педро Эдмундса Паоа, авария нанесла истукану неизмеримый ущерб. Также была разрушена платформа, на которой стояла статуя, передает Би-би-си.

Задержан житель острова, ему предъявлены обвинения в порче национального памятника, сообщают местные СМИ.

Истуканов вырезали из камня древние рапануйцы - коренной народ, до сих пор населяющий остров Пасхи.

Считается, что статуи воплощают духов выдающихся предков своих создателей, а недавнее исследование также показало, что само производство истуканов делало землю более плодородной, так как во время строительных работ почва постоянно удобрялась фрагментами базальтовой породы.

В настоящее время на острове, который находится в Тихом океане в 3,5 тыс. километров от Чили, примерно 1000 статуй. Они известны как моаи и привлекают сюда 12 тыс. туристов ежемесячно.

"Все были против установления особых правил дорожного движения вблизи священных мест - но мы, местный совет, объясняли, какая опасность существует", - рассказал мэр Эдмундс Паоа местной газете El Mercurio.

"Мы прекрасно знали, чем чреват рост числа туристов и жителей на острове. Нас не послушали, и вот результат", - посетовал он.

Сообщество рапануйцев опубликовало в "Фейсбуке" пост с фотографиями места аварии и призывом защитить культурное наследие острова: "Это не просто археологический памятник, это священный элемент живой культуры, фундаментальный для мировоззрения рапануйцев".

На острове Пасхи стоит почти 1000 каменных статуй. Самая большая из них весит 74 тонны и достигает 10 м в высоту. Рапануйцы создали эти статуи в период между 1400 и 1650 годами и установили их кругом по периметру острова, лицом к его центру.

Истуканы знамениты глубоко посаженными глазами и длинными ушами, а на некоторых из них - головные уборы из камня нескольких тонов. Для рапануийцев каждая статуя олицетворяет дух конкретного предка. Одна из них, известная как Хоа Хакананайя, находится в Британском музее - в 1860 году капитан британского судна привез ее королеве Виктории.

В 2018 году правительство Чили и представители острова потребовали возвращения истукана, но мэр Паоа впоследствии заявил, что статуе лучше остаться в Британском музее, так как у острова нет средств и технологий для ее хранения.