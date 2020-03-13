Президент Бразилии заявляет, что не болен коронавирусом

Новости мира:Президент Бразилии Жаир Болсонару отрицает свое заражение коронавирусом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности.

"Военный госпиталь Минобороны Бразилии заявляет о негативном результате теста на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару", - написал он на своих страницах в Facebook и в Twitter.

"Не верьте фейковым новостям в СМИ", - добавил он в Twitter, комментируя публикации о том, что у него якобы выявили коронавирус COVID-19.

Ранее сайт издания "Жорнал у диа" со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат.

Накануне заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, отвечающего в его администрации за коммуникации. Вместе с ним он ездил в США, где встречался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

В Белом доме, тем не менее, заявили накануне, что они не будут проходить тест на коронавирус, поскольку у них не было тесного контакта с зараженным бразильцем. Также Трамп накануне заявил, что его не беспокоит информация о том, что один из членов бразильской делегации заражен коронавирусом.

Болсонару 64 года. Его здоровье часто вызывает обеспокоенность общественности и СМИ.