Аэропорты Канады будут принимать меньше авиарейсов из других стран

Новости мира:Авиарейсы в Канаду из-за океана будут осуществляться в меньшее число аэропортов.

Из-за вспышки коронавируса власти Канады ограничат перечень аэропортов, принимающих международные рейсы.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, передает корреспондент Укринформа.

“Международные авиационные рейсы в Канаду из-за океана будут осуществляться в меньшее количество аэропортов”, - сказал Гарно.

Он добавил, что детали этого решения будут обнародованы вскоре.

“Сейчас мы изучаем перечень аэропортов, но по нашему убеждению, эта мера предосторожности необходимая - чтобы международных пассажиров принимали меньше канадских аэропортов”, - отметил министр.

По последним данным, на территории Канады подтвердили 193 случая заражения коронавирусом COVID-19. Болезнь унесла жизнь одного человека.