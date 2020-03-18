В Марокко пронеслись несколько мощных торнадо (Видео)

На днях в предгорьях Атласа в Марокко местные жители видели несколько торнадо - относительно редкое явление для тех мест. Видеозаписи очевидцы выкладывают в соцсети. В основном стихия бушевала 15 марта, но отдельные вихри замечали и после этого. Двойной торнадо сняли на видео в городе Уэд-Зем в центральной части Марокко.