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Четверг, 16.04.2020
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Трюдо об отмене карантина: Нужно продолжать делать то, что мы делаем, еще много недель

Трюдо об отмене карантина: Нужно продолжать делать то, что мы делаем, еще много недель
03:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Отмену мер изоляции в Канаде не стоит ждать раньше, чем через несколько недель.

Отмены ограничительных мер в Канаде, введенных из-за угрозы коронавируса COVID-19, придется ждать еще не одну неделю, заявил в среду премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы все находимся за несколько недель до такого момента", - приводит слова премьера агентство Associated press (AP).

Он пояснил, что если ограничительные меры отменить слишком поспешно, то все нынешние действия властей не приведут ни к чему, поскольку страна может столкнуться с новой волной коронавируса.

"Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, еще много недель", - подчеркнул Трюдо.

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Он также посетовал, что за последние дни в Канаде слишком много говорилось о снятии ограничений, связанных с коронавирусом.

AP напоминает, что в Канаде зафиксированы 27 557 случаев коронавируса, 954 пациентов с COVID-19 скончались.

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Между тем, уже 6 млн жителей 37-милионной Канады обратились к правительству за помощью в связи с экономическим ущербом из-за ограничительных мер, добавляет AP.

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Канада, Коронавирус, Джастин Трюдо, Covid-19.
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