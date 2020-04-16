Трюдо об отмене карантина: Нужно продолжать делать то, что мы делаем, еще много недель

Новости мира:Отмену мер изоляции в Канаде не стоит ждать раньше, чем через несколько недель.

Отмены ограничительных мер в Канаде, введенных из-за угрозы коронавируса COVID-19, придется ждать еще не одну неделю, заявил в среду премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы все находимся за несколько недель до такого момента", - приводит слова премьера агентство Associated press (AP).

Он пояснил, что если ограничительные меры отменить слишком поспешно, то все нынешние действия властей не приведут ни к чему, поскольку страна может столкнуться с новой волной коронавируса.

"Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, еще много недель", - подчеркнул Трюдо.

Он также посетовал, что за последние дни в Канаде слишком много говорилось о снятии ограничений, связанных с коронавирусом.

AP напоминает, что в Канаде зафиксированы 27 557 случаев коронавируса, 954 пациентов с COVID-19 скончались.

Между тем, уже 6 млн жителей 37-милионной Канады обратились к правительству за помощью в связи с экономическим ущербом из-за ограничительных мер, добавляет AP.