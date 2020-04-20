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В Канаде выросло число жертв стрельбы

В Канаде выросло число жертв стрельбы
08:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Канадская полиция обновила данные о жертвах стрельбы в провинции Новая Шотландия.

Число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек. Об этом сообщает телеканал CBC.

Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.

По данным полиции, стрелок погиб. Первоначально полиция заявляла, что подозреваемый задержан. Поиски Уортмана продолжались всю ночь в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии.

Напомним, в субботу, 18 апреля, 51-летний Габриэл Уортман устроил стрельбу в Портпике в канадской провинции Новая Шотландия. Сообщалось о 13 погибших, однако в полиции допускали увеличение количества жертв. Он был одет в форму, похожую на полицейскую, однако Уортман не был сотрудником правоохранительных органов.

Известно, что 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 50 км от Порталика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Сам стрелок был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но не являлся сотрудником правоохранительных органов.

Уортман был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки. Мотивы его действий пока не установлены. В полиции сообщили, что с некоторыми жертвами он был знаком.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.

Эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. До этого самым массовым убийством было совершенное в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля - тогда погибли 14 женщин.

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Полиция, Канада, Стрельба, Новая Шотландия, Стрельба в Канаде.
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