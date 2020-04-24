Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с "поправочным спамом": Зеленский подписал важный закон
Борьба с "поправочным спамом": Зеленский подписал важный закон
Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей
Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
День дочери 2020: история и особенности праздника
День дочери 2020: история и особенности праздника

Кипр продлил запрет на коммерческие рейсы

Кипр продлил запрет на коммерческие рейсы
23:42 Пт, 24 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Кипре продлил запрет на коммерческие авиаперевозки.

Кипр продлил введенный в марте запрет на коммерческие авиаперевозки до 17 мая, чтобы сдержать распространение коронавируса, пишет в пятницу газета "Катимерини".

"Решением совета министров запрет на полеты из аэропортов Ларнаки и Пафоса продлен до воскресенья, 17 мая", - написал министр транспорта республики Яннис Карусос в Твиттере.

Таким образом, запрет на коммерческие рейсы продлится почти два месяца.

На Кипре введены ограничения на передвижение, в том числе ночной комендантский час. Жителям разрешено покидать свои дома один раз в день, если они получили специальный пропуск.

По состоянию на 24 апреля на Кипре зарегистрировано 804 случая заражения COVID-19, а также 14 летальных исходов, 98 пациентов полностью вылечились.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кипр, Самолет, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей
02 Выход Украины из карантина: план Кабмина
03 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
04 Как Вы справляетесь с жизненными трудностями - легкий тест
05 Борьба с "поправочным спамом": Зеленский подписал важный закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выход Украины из карантина: план Кабмина
Выход Украины из карантина: план Кабмина
Доплаты медикам: Кабмин принял важное решение
Доплаты медикам: Кабмин принял важное решение
Вербовщиком Шайтанова был фигурант дела MH-17
Вербовщиком Шайтанова был фигурант дела MH-17
Аудитория Telegram возросла до 400 миллионов пользователей
Аудитория Telegram возросла до 400 миллионов пользователей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь