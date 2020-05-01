В Чили за сутки коронавирусом заболели почти 900 человек

Новости мира:В Чили обнаружили еще 888 случаев COVID-19.

В Чили в течение суток количество новых случаев коронавируса выросло на 888.

Об этом пишет Prensa Latina.

"Количество новых случаев Covid-19, зафиксированных в Чили, возросло на 888 в течение последних 24 часов", - сообщило сегодня Министерство здравоохранения Чили.

Это увеличивает общее количество подтвержденных случаев коронавируса с момента начала пандемии Covid-19 в стране до 16 023.

В министерстве здравоохранения Чили объяснили, что это значительное увеличение объясняется тем, что отныне люди, которые имеют положительный результат теста ПЦР, также зачисляются в число больных, даже если они не имеют симптомов болезни

Напомним: по данным Worldometer, в мире зафиксированы 3 299 742 случая заражения коронавирусом, из них 233 624 летальных, 1 037 905 человек выздоровели.