ВОЗ об обвинениях США в искусственном происхождении коронавируса: Такие заявления остаются спекулятивными

Новости мира:ВОЗ отреагировала на заявления США о происхождении коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, не предоставили никаких доказательств.

Об этом сообщил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN

"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остаются спекулятивными", - сказал он.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.