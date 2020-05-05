В Австралии показали прототип боевого беспилотника (Видео)

В Австралии показали прототип боевого беспилотника Loyal Wingman, который создают в Boeing. Об этом сообщили в Минобороны Австралии. Этот аппарат планируется использовать в сопровождении пилотируемых боевых самолетов. Дрон может нести вооружение или разведсистемы в носовом отсеке, который можно оперативно менять по модульному принципу. Аппарат имеет 11 метров в длину, размах крыла – 11,7 метров, дальность полета – до 3700 километров.