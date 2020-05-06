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Еще один вызов: генсек ООН рассказал об угрозе "пандемии дезинформации"

Еще один вызов: генсек ООН рассказал об угрозе "пандемии дезинформации"
01:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Генсек ООН говорит, что 40% лжи о COVID-19 в соцсетях исходило от ботов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на масштабную дезинформацию в социальных сетях на тему COVID-19, огромная часть которой распространялась фэйковыми аккаунтами.

Об этом он заявил накануне, сообщает Центр новостей ООН.

"Откровенная ложь распространяется в интернете ужасающими темпами, - подчеркнул Гутерриш. - Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40 процентов постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами – автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей".

При этом глава ООН отметил, что руководители многих платформ соцсетей обязались распространять контент, основанный только на фактической информации. Они подтвердили готовность противостоять дезинформации, в том числе удалять потенциально опасные посты.

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По словам Гутерриша, "лекарством" от пандемии дезинформации служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты. А это возможно только при наличии свободной и независимой прессы.

В связи с этим Генсек ООН напомнили о роли журналистов, которые освещают "болезненные, но необходимые темы". Так, журналисты "разоблачают коррупцию, нарушения прав человека, сексуальное насилие, этнические чистки". Но многие жестоко расплачиваются за свою работу: в последнее время гонения на журналистов только усилились.

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Гутерриш заверил в полной поддержке СМИ со стороны ООН и напомнил о том, что вместе в Организации запустили инициативу, цель которой - вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить ее фактами и научными обоснованиями.

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ООН, Коронавирус, Антониу Гутерриш, Фейки, Covid-19.
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