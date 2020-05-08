ВВС Канады салютуют медикам, которые борются с коронавирусом (Фото)

Новости мира:ВВС Канады подняли в небо самолеты для поддержки медиков, которые борются с COVID-19.

Уважение медикам, а также всем, кто противостоит коронавирусу в Канаде, выразили зрелищным пролетом пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил Канады "Snowbirds" над Оттавой и Монреалем.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Самолеты выстроились в группу из девяти учебных CL-41 Tutor и пролетели по ранее установленному маршруту между Монреалем и Оттавой.

Акция под названием "Вдохновение", продолжается с прошлой недели. Она призвана повысить моральный дух всех канадцев, которые противостоят глобальной пандемии.

Канадские самолеты постепенно продвигаются от восточного побережья Канады к западному, осуществляя ежедневно пролет над несколькими городами. До сих пор "Snowbirds" успели выполнить пролеты над провинциями Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдварда и Квебек, а сейчас пролетают над Онтарио. К сожалению, погода помешала им посетить самую восточную провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор.

По состоянию на вечер четверга на территории Канады было обнаружено почти 65 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 4 408 жизней.