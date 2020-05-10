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Пираты напали на судно близ Экваториальной Гвинеи, есть заложники

Пираты напали на судно близ Экваториальной Гвинеи, есть заложники
00:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Захваченные моряки - граждане Украины и РФ.

Пираты совершили нападение на транспортное судно RIO MITONG близ города Малабо (Экваториальная Гвинея), захватив двух членов экипажа в заложники, сообщают в субботу порталы, занимающиеся темой морской безопасности.

Предполагается, что захваченные моряки - граждане Украины и РФ. Остальные члены экипажа - в безопасности. Само судно, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыло в порт Малабо.

RIO MITONG ходит под флагом Коморских островов.

Напоминаем, в Гвинейском заливе, у берегов Африки, семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам.

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Судно, Гвинея, Пираты, RIO MITONG.
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