Саудовская Аравия приостановит выплату пособий и увеличит налоги

Новости мира:Саудовская Аравия с 1 июня решила приостанавить выплату прожиточного минимума.

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля резко повысит налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение государственного информационного агентства Саудовской Аравии.

"Выплата пособия прожиточного минимума будет приостановлена с 1 июня, а налог на добавленную стоимость будет увеличен с 5% до 15% с 1 июля", - говорится в сообщении.

В Минфине страны заявили, что такие меры болезненны, но необходимы для поддержания финансовой и экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе... и преодоления беспрецедентного коронавирусного кризиса с наименьшим возможным ущербом.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.