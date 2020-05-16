Новости мира:Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников, пострадают при этом от 19 тысяч до 22,8 тысяч из 38 тысяч человек.

Самая крупная канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% своих сотрудников, пострадают при этом около 20 тысяч человек. Об этом сообщает CBC.

"Начиная с 7 июня, примерно 50-60 процентов из 38 000 сотрудников компании будут уволены. По нашему мнению, это будет касаться около 20 000 человек", - говорится в сообщении компании, которое было отправлено всем сотрудникам в пятницу.

Из-за пандемии коронавируса количество рейсов компании Air Canada значительно сократилось, более 200 самолетов компании пока простаивают.

Канадский Союз государственных служащих (CUPE) ведет переговоры с Air Canada по смягчению последствий сокращений для сотрудников.

"К сожалению, на сегодня суровая правда заключается в том, что по каждому показателю, который мы сейчас имеем, мы существенно будем сокращаться, по крайней мере, в течение трех лет", - заявил исполнительный вице-президент Air Canada Крейг Лэндри.

Напомним, флагманский канадский авиаперевозчик "Air Canada" временно прекратил выполнять все рейсы в США из-за миграционных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, всего в мире на утро субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.