Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследование: Ученые прогнозируют возможный спад пандемии в конце мая
Исследование: Спад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
Борец Грицай уверен, что победит Усика
Борец Грицай уверен, что победит Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников, пострадают при этом от 19 тысяч до 22,8 тысяч из 38 тысяч человек.

Самая крупная канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% своих сотрудников, пострадают при этом около 20 тысяч человек. Об этом сообщает CBC.

"Начиная с 7 июня, примерно 50-60 процентов из 38 000 сотрудников компании будут уволены. По нашему мнению, это будет касаться около 20 000 человек", - говорится в сообщении компании, которое было отправлено всем сотрудникам в пятницу.

Из-за пандемии коронавируса количество рейсов компании Air Canada значительно сократилось, более 200 самолетов компании пока простаивают.

Канадский Союз государственных служащих (CUPE) ведет переговоры с Air Canada по смягчению последствий сокращений для сотрудников.

"К сожалению, на сегодня суровая правда заключается в том, что по каждому показателю, который мы сейчас имеем, мы существенно будем сокращаться, по крайней мере, в течение трех лет", - заявил исполнительный вице-президент Air Canada Крейг Лэндри.

Напомним, флагманский канадский авиаперевозчик "Air Canada" временно прекратил выполнять все рейсы в США из-за миграционных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, всего в мире на утро субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Пандемия, Коронавирус, Air Canada, Авикомпания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
04 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь