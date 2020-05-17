Канада решила поддержать сферу науки в период пандемии

Новости мира:Джастин Трюдо обещает подержать сферу науки в условиях пандемии.

Канада выделит более 450 миллионов долларов (около $333 млн - ред.) на поддержку исследовательских центров при университетах, чья финансовая база сократилась вследствие пандемии COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сейчас как никогда очевидно, что наука и исследования ведут нас к лучшему будущему. Впрочем, из-за пандемии многие лаборатории уже закрылись или им грозит неизбежное закрытие. Понятно, что люди беспокоятся о своей работе и будущем. Поэтому мы выделяем 450 млн долл. на помощь исследователям и исследовательским учреждениям в преодолении сложных времен", - сказал Трюдо.

По его словам, эти средства позволят исследовательским центрам сохранить персонал в период вынужденного сворачивания работы. "Университетам и связанным с ними институтам, пострадавшим от этой пандемии, мы временно поможем с выплатой зарплат. Выделив эти средства через гранты федеральных агентств, мы как можно скорее поддержим тех, кто в этом нуждается", - отметил глава правительства Канады.

В его офисе уточнили, что выделенные средства позволят в течение нескольких месяцев покрывать 75% заработных плат сотрудников исследовательских центров, несмотря на то, работает учреждение или нет.

По состоянию на субботу на территории Канады было выявлено почти 75 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 5 595 жизней.

Напоминаем, сейчас в мире зафиксированы 4 716 983 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

В целом в мире на протяжении пандемии болезни уже умерли 312 385 человек.