В Непале зарегистрировали первые смерти от COVID-19

В Непале обнаружены две первые случаи смертей от коронавируса.
Об этом сообщает Kathmandu Post.
"Через день после первой подтвержденной смерти от коронавируса в Непале министр здравоохранения страны сообщил о втором летальном случае — смерти 25-летнего мужчины из Банке", - говорится в сообщении.
Молодой человек умер в воскресенье утром, перед тем у него оказался положительный тест на COVID-19. У мужчины была высокая температура и диарея, он находился на карантине. В Непал умерший вернулся, как сообщается, 12 мая.
Напомним: в субботу, 16 мая, первой жертвой коронавируса в этой гималайской стране стала 29-летняя женщина.
В целом в Непале сейчас подтвержден коронавирус у 292 человек.