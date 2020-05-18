В Непале зарегистрировали первые смерти от COVID-19

Новости мира:В Непале уже две смерти от коронавирусной инфекции.

В Непале обнаружены две первые случаи смертей от коронавируса.

Об этом сообщает Kathmandu Post.

"Через день после первой подтвержденной смерти от коронавируса в Непале министр здравоохранения страны сообщил о втором летальном случае — смерти 25-летнего мужчины из Банке", - говорится в сообщении.

Молодой человек умер в воскресенье утром, перед тем у него оказался положительный тест на COVID-19. У мужчины была высокая температура и диарея, он находился на карантине. В Непал умерший вернулся, как сообщается, 12 мая.

Напомним: в субботу, 16 мая, первой жертвой коронавируса в этой гималайской стране стала 29-летняя женщина.

В целом в Непале сейчас подтвержден коронавирус у 292 человек.