Антарктида зеленеет - в талой воде начинают цвести водоросли: видео

Потепление, вызванное изменением климата, способствует формированию и распространению зеленых водорослей на поверхности Антарктиды, они становятся настолько плодовитыми, что их даже видно из космоса. Об этом говорится в исследовании Университета Кэмбриджа и Британской Антарктической службы, передает Science Daily. Используя данные, собранные в течение двух лет спутником Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA), вместе с наземными наблюдениями, исследовательская группа создала первую масштабную карту цветения водорослей на побережье Антарктического полуострова. Ученые обнаружили почти 1700 отдельных очагов цветения водорослей на площади примерно двух квадратных километров. Водоросли распространены в относительно теплых районах Антарктики, где в летнее время средняя температура чуть выше нуля по Цельсию. Они установили, что эти водоросли ежегодно забирают из атмосферы около 500 тонн двуокиси углерода. Это эквивалентно количеству средних выбросов примерно 850 000 поездок на бензиновом автомобиле в Британии, что немного в глобальном масштабе. При этом ученые не исключают, что эти цифры могут быть занижены, потому что спутник способен фиксировать только зеленые водоросли и пропускает их красные и оранжевые аналоги. Ученые считают, что повышение температуры может способствовать распространению водорослей, поскольку они начинают цвести в талой воде и слякоти. Также они отмечают, что водоросли встречаются чаще у колоний пингвинов и птиц, ведь их экскременты являются удобрением.