Курц: Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемобстановкой

Новости мира:Власти Австрии готовятся к летнему туристическому сезону, и планируют принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Австрия готовится к летнему туристическому сезону, и в первую очередь начнет принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

По его словам, граждане стран, где обстановка с COVID-19 стабилизировалась, могут рассчитывать на летние каникулы в Австрии с "максимальным уровнем безопасности и удовольствия".

В рамках соглашения Австрии с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией границы между этими государствами будут полностью открыты в июне. Курц заявил, что оптимистично настроен относительно того, что "подобные договоренности в ближайшие недели будут достигнуты с восточными соседями Австрии".

Также он заявил, что Вена начала переговоры с авиакомпанией Lufthansa, которая владеет австрийским авиаперевозчиком Austrian Airline, о рейсах во время туристического сезона.

Однако, предупредил Курц, меры социального дистанцирования будут оставаться в силе в Австрии на протяжении еще некоторого времени, а сотрудники отелей будут регулярно сдавать тест на COVID-19.

"Нам нужно убедиться, что уровень заражений остается низким. Чем меньше число заражений, тем больше людей приедет", - отметил канцлер.