Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: с 22 мая в Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки
Минздрав: с 22 мая в Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки
Налоговый кодекс: Зеленский подписал закон о внесении изменений
Зеленский подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления

Курц: Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемобстановкой

Курц: Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемобстановкой
21:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Австрии готовятся к летнему туристическому сезону, и планируют принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Австрия готовится к летнему туристическому сезону, и в первую очередь начнет принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

По его словам, граждане стран, где обстановка с COVID-19 стабилизировалась, могут рассчитывать на летние каникулы в Австрии с "максимальным уровнем безопасности и удовольствия".

В рамках соглашения Австрии с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией границы между этими государствами будут полностью открыты в июне. Курц заявил, что оптимистично настроен относительно того, что "подобные договоренности в ближайшие недели будут достигнуты с восточными соседями Австрии".

Премьер-министр Канады выступил в защиту ВОЗ

Также он заявил, что Вена начала переговоры с авиакомпанией Lufthansa, которая владеет австрийским авиаперевозчиком Austrian Airline, о рейсах во время туристического сезона.

Однако, предупредил Курц, меры социального дистанцирования будут оставаться в силе в Австрии на протяжении еще некоторого времени, а сотрудники отелей будут регулярно сдавать тест на COVID-19.

"Нам нужно убедиться, что уровень заражений остается низким. Чем меньше число заражений, тем больше людей приедет", - отметил канцлер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Туризм, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
04 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
05 Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Не стоит расслаблятся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Не расслабляемся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь