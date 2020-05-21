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В Южной Африке от коронавируса умер новорожденный ребенок

В Южной Африке от коронавируса умер новорожденный ребенок
23:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:Ребенку было два дня и он родился преждевременно.

В Южной Африке от COVID-19 умер новорожденный ребенок, которому было два дня. Отмечается, что это один из самых молодых в мире жертв вируса.

Об этом сообщает ВВС.

"Мать получила положительный тест на COVID-19, а впоследствии и ребенок. Ребенок родился преждевременно, и нужна была помощь с дыханием. К сожалению, мы зафиксировали первую неонатальную смертность, связанную с COVID 19. Ребенку было два дня и он родился преждевременно", - заявил министр здравоохранения Южной Африки доктор Вели Мхизе.

Отмечается, что сейчас количество погибших в стране составляет 339, а количество подтвержденных случаев увеличилось до 18 003.

Министр добавил, что двухлетний ребенок был одним из 27 новых смертей, зафиксированных в Южной Африке за последние 24 часа.

Напомним, в Великобритании и Франции 2 ребенка умерли и еще как минимум 230 детей в Европе заболели новым опасным для жизни синдром, возможно, связанным с вирусом COVID-19.

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Африка, Коронавирус, Covid-19.
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