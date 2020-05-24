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В Бразилии за сутки от коронавируса скончались почти 1 тыс человек

В Бразилии за сутки от коронавируса скончались почти 1 тыс человек
04:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Бразилии всего зарегистрировано 348 398 случаев заражения COVID-19.

За субботу число скончавшихся от коронавируса в Бразилии выросло на 965 человек и достигло 22 тыс. 13, сообщило министерство здравоохранения страны.

Всего зарегистрировано 348 тыс. 398 подтвержденных случаев заражения COVID-19, рост за сутки составил 16 тыс. 508.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу инфицированных коронавирусом. Тем не менее, президент Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку.

Сейчас обязанности министра исполняет Эдуардо Пазуэлло, занимавший ранее поста замминистра.

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Бразилия, Covid-19, Коронавиру.
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